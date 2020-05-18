一田：無裁員無減薪計劃　優惠日銷售目標持平

一田百貨為應付購物優惠日工作量，逆市招聘800名兼職員工。一田百貨行政總裁黃思麗指，過去每次購物優惠日期間均聘用600至700名員工，由於入場需要檢查登記、加強場地清潔等，故是次招聘人手比往年多。雖然百貨部門表現受壓，但會透過資源調配處理，強調集團沒有減薪及裁員計劃。

是次優惠日加開2日，但優惠期首三日及最後一日，須預先登記才能入場，其餘日子亦設人流管制。黃指出，三間百貨每個時段入場名額約2,500至3,000個，視乎店鋪面積而定而每個名額可帶同一名無證人士入場，每時段約2小時。

她坦言，有關限制經過多番討論才得出，期望能平衡方便及安全等因素，又相信顧客會理解有關安排。

優惠日營業額方面，黃預計，整體營業額與去年相若。另外，超市銷售額今年首季增約三成，4月份則按年升20%至30%。百貨4月銷售情況與情況相若，表現有壓力，但相信會逐步復甦。整體零售市道亦會慢慢好轉，但不會呈「V型」反彈。

至於早前已進行的網上店「率先搶」優惠，黃透露，整體營業額按年大升1.07倍，訂單量亦升近90%，其中食品、床品，以及行李套裝最為暢銷。

至於會否申請政府保就業計劃，她直言「未諗」，現階段首要任務是做好業務。