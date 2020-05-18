港通被基金股東狙擊　謀派員入局及增派息遭否決

張松橋旗下持有西隧一半股權、香港駕駛學院及Autotoll的港通控股( 00032 )早前遭兩家合共持股2.51%的澳資基金股東Lanyon Asset Management及Black Crane Capital聯手狙擊，擬派員進入董事局，並提出增派股息和特別息等要求。

港通周一(18日)舉行的股東周年大會就上述有關議案進行表決，會後管理層透露議案已遭大比數否決，更形容對方派高息的要求是「急功近利、殺雞取卵」。

港通董事總經理楊顯中會後表示，自2016年開始與有份提呈參選董事的Lanyon創辦人David Prescott見面數次，雙方「信來信往亦都好多次」，並非如外界所述從無回覆對方訴求。他指，對方曾多次要求公司回購股份、提出收購西隧股權、收購大股東股份等。惟經內部商量過後，董事認為不符合公司長遠發展計劃及股東長遠利益，所以回絕。據其了解，大股東亦無意出售持有的港通股份。

事實上，兩基金股東早前發聲明，批評港通股價長期出現折讓，未能反映公司價值。同時要求港通出售回報率過低的證券和債券投資組合，以及出售對股東毫無價值的一艘遊艇，以向全體股東派發特別股息每股最少15元，並修訂派息比率至最少80%，意味全年派息上調到最少2元。

對於上述要求，楊氏引述主席張松橋於股東大會的言論指出，基金股東與公司股東想法、要求不同，前者希望「快手」獲取巨額回報然後離場，但公司目標是要長期維持業務及穩定派息政策。「如果你派晒啲息，跟住間公司乾咗，你咪要炒晒啲人、借錢囉！」

他指，公司派息一向平穩，股息每年輕微上揚。基金股東要求派高息，是「急功近利、殺雞取卵」，他們離場後公司就會變成爛攤子，加上西隧的專營權將於2023年7月到期，公司需要物色新項目，需要審慎處理。

執行董事梁偉輝補充，過去十年從投資組合所得回報超過9億元，認為尚算穩定及合理。對於基金股東質疑公司投資組合回報率太低，遠跑輸恒指的說法，他不予認同。他解釋，計及其升值因素，集團投放於金融資產的資金，在2015年至2019年的5年期間，每年回報率平均約13%，在2010年至2019年的10年期間，每年回報率平均約6%，均跑贏恒指。再者，自2001年現有管理層接管港通控股後，集團各主要指標的表現包括股價、派息等都非常理想。

對於被對方要求出售公司持有的遊艇，楊氏指，許多上市公司持有遊艇，且其所稱持有之遊艇佔整體資產比重很低，根本「不值一提」。

另外，基金股東指摘現任董事應該減薪，主因是去年僅召開4次會議，但全年總薪酬卻高達6,700萬港元。楊氏認為該說法不專業，因為董事工作並非只是開會，公司成績也不應由出席率斷定，加上董事薪酬由薪酬委員會經評估後釐定，工資定得太低也會令公司競爭力降低。

會後有小股東江先生向東網表示，對於基金股東無法進入董事局感到失望，因期望他們能為公司帶來新景象。他認為現任董事成員「應該做好啲」，並且同意港通應將投資組合出售以逐步變現，更謂要「全部ByeBye！」。至於公司持有的遊艇，他亦認為「如果可以賣就賣咗佢啦」。

然而，他表示，基金股東提出的派息建議，即每年派每股最少2元定得過高，派息應考慮公司的現金和營運狀況，但公司派息率應提升至8厘。