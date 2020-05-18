【fb直播】港股24000關唔易破？
2020年05月18日 16:43
東網電視更多新聞短片
投資者繼續炒股不炒市，港股輕微低開後拗腰再上，周一（18日）收報23,934.77點，升137點。
恒指公司在港股周一(18日)收市後公布，同股不同權公司納入恒生指數選股範疇。在結果公布前，俗稱W股的同股不同權股份已有炒作，美團(03690)再創上市新高，最高見123.1元；阿里巴巴(09988)重上200元；小米(01810)全日企穩12元；這類股份在基本因素支持下，即使暫時未獲納入「藍籌」，投資者係咪都不用灰心？
中美關係再度緊張，美國限制企業將晶片供應給華為，連累其供應商股價應聲下挫！舜宇(02382)、比亞迪電子(00285)、瑞聲科技(02018)和中芯(00981)跌幅介乎6%至逾1成。中美關係角力連連，手機設備股注定無運行？最近獲「國家隊」注資的中芯可以看高一線？
而5G概念股走勢不一，工信部透露內地已開通20萬個5G基站，令京信通信(02342)和中國通信服務(00552)重拾升勢，不過中國鐵塔(00788)則不升反跌。在內地大力推動5G下，邊隻5G概念股最值博？
中美紛爭不斷，以及市場憂累美國無限QE救經濟，帶動金價做好，升至7年高位見每安士1,760美元，金礦股有追捧，招金(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)、價值黃金(03081)、中國黃金國際(02099)和SPRD金ETF(02840)齊齊升，當中山東黃金創上市新高！在疫情困擾全球經濟下，買定金最穩陣？
《東網Money 18》搵嚟宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒為大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！