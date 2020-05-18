偉易達全年純利升11%　惟料所有業務收入將下跌

集團指出，於今年1月15日，中國和美國簽署了第一階段貿易協議。偉易達家用無線電話由2019年9月1日起被加徵的15%關稅，已由今年2月14日起降至7.5%。集團承包生產服務有若干客戶亦受到關稅影響，稅率為7.5至25%不等。截至目前，集團大部分的電子學習產品都獲豁免加徵美國額外關稅。

另外，集團提到，自新型冠狀病毒爆發以來，中國大陸多個省市已採取緊急公共衞生措施和各種行動以防止新型冠狀病毒擴散。延長的農曆新年假期於今年2月10日結束後，集團在中國大陸的工廠已開始分階段復工。由於大量國內工人延遲返回工作崗位，導致集團回復正常運作的進度較平常慢。此外，不少當地的供應商延長停產期，導致2月和3月的物料供應受到影響。在馬來西亞，集團在當地為承包生產服務客戶進行生產的設施，於3月中停止運作，因當時該國實施「行動限制令」以減慢病毒傳播。隨着封鎖措施放寬，中國大陸

和馬來西亞的產能於4月開始恢復正常。

展望未來，集團表示，前所未見的新型冠狀病毒危機席捲全球，令2021財政年度的前景非常不明朗。由於集團的主要市場仍處於不同的封鎖階段，導致訂單和產品需求減少，因此2021財政年度所有業務的收入預計將會下跌。

為減輕訂單減少和需求轉弱的影響，偉易達正加強控制成本，並對現金和流動資金維持嚴格管控。集團將精簡架構和減慢新的資本開支。集團正收緊存貨管理，並緊密監控應收帳款，特別是對於那些規模較小、有更高風險會出現財務困難的客戶。隨着網上購物的趨勢加快，集團正加倍努力提高電子零售商和其他網上銷售渠道的銷售額。為鞏固其市場領導地位，偉易達將加快產品開發速度，並於市場推出更多創新產品。

電子學習產品方面，集團將透過推出新產品和拓展亞太區市場，專注於鞏固其市場地位。獨立產品方面，偉易達和LeapFrog品牌正推出新的嬰幼兒和學前產品。機械人玩具系列加入了為女孩而設的Myla’s Sparkling Friends™，並將於2020年秋季在美國推出。該系列由多個夢幻生物組成，會說話、唱歌和發出不同顏色的燈光。成功的Kidi產品系列將受惠於具備基本編輯功能的高清攝錄機套裝KidiZoom Creator Cam的推出。LeapBuilders 將因為加入廣受歡迎的Blue’s Clues & You！角色而壯大。平台產品方面，新一代的 KidiBuzz/KidiCom Max將會面世。在亞太區，偉易達正加強數碼營銷工作，並提升中國大陸網上銷售渠道的銷售額，同時透過擴大銷售渠道和推出更多產品，提升在日本和馬來西亞的滲透率。

電訊產品方面，高清視像嬰兒監察器和超長接收距離家用無線電話已於2020財政年度下半年推出市場，將為收入作出貢獻。Snom品牌將推出全新的網絡電話系列，帶動商用電話的收入增長。酒店電話方面，採用會話發起協議和公共交換電話網絡技術的全新設計系列將會推出，以重奪市場份額。酒店電話和Snom品牌的商用電話將應用抗菌技術，以提升這些產品的吸引力。採用先進技術的全新嬰兒監察器，加上嬰兒護理應用程式，將加強偉易達在美國和加拿大的領先地位。配備Wi-Fi 6標準的全新綜合接駁設備將擴大該產品類別。

在新型冠狀病毒疫情的影響下，多個市場受封鎖措施影響而導致產品需求不明朗，令承包生產服務的客戶持續修改訂單。為拓展新的業務路向，新產品導入中心預計將於2021財政年度第2季，在集團位於中國大陸深圳的研發中心開幕，該中心旨在把握在此科技產業樞紐的大量初創企業所帶來的新商機。

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