【港股新玩法】林家亨料阿里巴巴入硬恒指
2020年05月18日 17:03
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林家亨
恒指公司公布諮詢總結，決定將「同股不同權公司」及「第二上市公司」納入恒生指數及恒生中國企業指數(H股指數)的選股範疇。國農證券董事總經理林家亨預計，「阿里巴巴(09988)必然會被納入恒指，而股價長遠會繼續向上。」但他不建議投資者在現價追入，因周一(18日)股價已率先炒上3.1%，而短期內軟銀出售阿里巴巴股權仍存隱憂，或令股價再向下插，投資者宜待股價跌穿200元再追入市。
其他「同股不同權」的股份包括小米(01810)及美團點評(03690)等。他說：「應該未輪到小米，因其市值僅得2,896億元，相比阿里巴巴的43,567億元細好多，所以被納入嘅成數自然低啲。」至於市值為7,094億元的美團點評，他指出，被納入都當之無愧，但提醒美團做外賣，而唔係高新科技，但其目前市盈率竟超過200倍，質疑其估值過高。所以，他建議有意短炒美團的投資者要等待業績好消息。
美團將於下周一(25日)公布季度業績。
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