【港股新玩法】黃偉豪料阿里美團不一定8月染藍
2020年05月18日 17:03
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黃偉豪
恒指公司把「同股不同權」及「第二上市」公司納入恒指和國指選股範疇。
中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，這次「開綠燈」符合市場預期，長遠可令更多行業種類的公司有「染藍」機會，令更多國際投資者關注，畢竟過往恒指成分股側重傳統舊經濟板塊，例如金融和地產，限制了估值。
然而，當中的細節大家仍要注意。除了兩類公司在指數的比重上限為5%，亦因市值和流通量只計算「同股同權」部分及在香港註冊的股本部分，阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)，以及小米集團(01810)是否可在8月的指數檢討時立即「染藍」仍要計一計數。不過，他預期這些限制長遠會逐步放寬。
他估計，上述3隻股份周二(19日)未必會大升或大跌，因即使阿里和美團一直未「染藍」，但已獲納入MSCI系列指數，而更多國際基金是追蹤MSCI指數，納入恒指與否只是錦上添花的效果。
再者，公司的業務表現和長遠前景所帶來的影響力，大於是否納入指數成分股，而3者比較，他最看好阿里，建議可分段吸納。另他認為，上述消息對騰訊控股(00700)短期股價表現影響不大，但料騰訊短期炒上空間較小。
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