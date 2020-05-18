【港股新玩法】黃偉豪料阿里美團不一定8月染藍

恒指公司把「同股不同權」及「第二上市」公司納入恒指和國指選股範疇。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪表示，這次「開綠燈」符合市場預期，長遠可令更多行業種類的公司有「染藍」機會，令更多國際投資者關注，畢竟過往恒指成分股側重傳統舊經濟板塊，例如金融和地產，限制了估值。

他估計，上述3隻股份周二(19日)未必會大升或大跌，因即使阿里和美團一直未「染藍」，但已獲納入MSCI系列指數，而更多國際基金是追蹤MSCI指數，納入恒指與否只是錦上添花的效果。

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