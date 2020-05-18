中銀保監：海外疫情仍擴散　需警惕外部輸入風險

中國銀保監會有關部門負責人稱，海外疫情蔓延擴散趨勢仍上升，全球金融市場波動明顯加劇，全球經濟陷入衰退甚至蕭條的可能增大，內地銀行業保險業面臨的外部輸入性風險有所上升。

有關風險主要表現在三方面，分別是外需存在較大不確定性，或加劇外貿企業經營壓和相關貸款質量變差的機會率；部分原料、零部件等較依賴海外供應的行業受影響明顯，生產經營風險及違約風險上升，未來也有可能反映在銀行資產質量上；海外金融市場震盪加劇，相關風險通過投資者信心、資本流動等渠道，對內地金融市場及體系形成負面影響。

從這次疫情發展情況看，保險業存在一些未被覆蓋的風險。下一步，中銀保監將進一步鼓勵及引導保險行業加大產品創新力度，進一步豐富保險產品供給，特別是針對新發生的風險事件。

據內地銀行業協會統計，截至5月17日止，銀行機構對疫情防控、復工及復產提供的信貸支持已超過3.11萬億元人民幣(下同)。4月底止，銀行機構已對超過1.2萬億元中小微企業貸款本息實行延期。支持產業鏈方面，銀行機構對產業鏈核心企業提供日常資金周轉22.4萬億元，對產業鏈上下游企業提供的融資支持則約17.4萬億元。

與此同時，中銀保監高度重視「影子銀行」風險，即提供傳統商業銀行類似金融服務的非銀行中介機構。經大力整治，過去3年來已累計縮減「影子銀行」規模16萬億元。截至第一季底止，同業理財餘額8,460億元，較歷史高峰大減87% 。

針對銀行保險機構的股東股權亂象，該機構研究制定大股東行為監管指引等制度規範，加快建立股權集中託管、重大違法違規股東公開等監管機制。

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