【油價見負】真減產！產油國海運出口量跌至呢個位

國際油價爆跌後，石油輸出國組織及盟友(OPEC+)最終達成減產協議，然而市場對減產執行力度一直存疑。外國媒體報到，這一切憂慮都是多餘的，數據顯示，開始實行減產的5月份至今，OPEC+海運出口每日下跌640萬桶，至約2,700萬桶。

國際油價升上每桶30美元，紐約期油目前報每桶31.81美元，升8.09%；布油報每桶34.39美元，升5.82%。

在所減少的出口份額中，沙特、科威特、阿聯酋佔到70%。目前沙特出口量在每日726萬桶，較上月下跌224萬桶，其國內庫存已下降500萬桶，再次表明OPEC+正在實施減產措施。

另外，俄羅斯出口減少每日92.2萬桶。分析認為，由於陸上存儲能力緊張，市場需求遭嚴重破壞，許多OPEC+產油國不得不減少出口。

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