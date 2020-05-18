會計師公會：歡迎豁免赴內地提供專業服務者強制檢疫安排

政府豁免在內地提供建造業相關專業服務企業接受強制檢疫安排，香港會計師公會發聲明指，歡迎有關安排，並配合政府安排為財經事務及庫務局提供行政支援，包括處理及審閱申請、核實有關資料，以及向財經事務及庫務局提交審核建議以作考慮。公會正與財經事務及庫務局商討有關運作細節，並於日內通知合資格註冊執業單位有關的豁免機制、申請的所需資料及程序，並提供申請表格。

申請豁免強制檢疫安排的人士包括，有需要前往內地為在香港上市而有內地業務的公司進行審計工作的香港會計師公會註冊執業單位之執業會計師、合夥人、董事或僱員。

公會一直關注疫情及強制檢疫對業界包括商界會計師、審計從業員及各會計師事務所的影響。自政府於4月28日公布，將首批獲豁免的人士，擴大至包括與香港經濟發展有關的專業服務，公會積極聯絡財經事務及庫務局，查詢有關豁免安排，及反映各類別會員的需要，並就豁免申請過程提供協助。

公會重申，疫情對任職企業的商界會計師及各會計師事務所的會員，均構成一定程度的影響，並表示關注。已注意到首批豁免未惠及商界會計師會員，並會與相關部門繼續商討，反映會員訴求及尋求緩解方法。同時，呼籲會員到內地公幹時，應以健康及安全為首要考慮因素。

另外，就特區政府正與內地有關當局商討互認由認可化驗所發出的2019冠狀病毒檢測結果，以豁免相關跨境人士接受強制檢疫，公會對此表示支持，並會密切留意有關安排及具體細節等的公布，及適時向會員通報。

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