冀成亞洲投資樞紐！港交所：6月推ETP莊家責任

香港交易所交易所買賣產品主管羅博仁說，香港交易所致力提升香港上市ETP的流動性，為此不斷推出市場優化措施，包括即將推出的新價位表及莊家責任。我們相信，各項市場優化措施將有助提升在香港上市ETP的成本效益，助亞洲投資者更有效地投資於全球資本市場。

ETP新價位表適用於在香港上市ETP，列出市價處於不同價格範圍的證券之最低價格變化幅度。新價位表的最低上落價位較現行價位表降幅最多達80%。縮窄最低上落價位等同於降低投資者買賣ETP時涉及的最低可實現價差。

至於ETP持續報價莊家責任，是為了提升香港ETP市場的競爭力，吸引更多流通量提供者參與，並取代現行的莊家責任。新莊家責任將有助改善ETP市場流動性，從而惠及投資者。

另外，港府於上周五(15日)刊憲，擬寬免在分配及贖回在香港上市ETP單位的過程中，涉及ETP莊家活動的股票買賣印花稅，將於8月1日生效。有關措施預料將有助降低ETP一級市場的交易成本。

截至2020年4月30日，共有131隻ETP在香港上市，其中包括24隻槓桿及反向產品，合共市值為2,950億元。