完善制度！內地研深化稅制改革　包括推進房產稅

中國國務院發布意見，提到有關新時代加快完善社會主義市場經濟體制。當中，提及加快建立現代財稅制度，及深化稅收制度改革，完善直接稅制度並逐步提高其比重，又研究將部分品目消費稅徵收環節後移、建立完善個人所得稅制度，及穩妥推進房地產稅立法等。

在穩步推進自然壟斷行業改革方面，會嚴格監管自然壟斷環節，加快實現競爭環節市場化，防止市場壟斷。包括構建有效競爭的電力市場，有序放開用電計劃及競爭環節電價，提高電力交易市場化程度。同時，推進油氣管網對市場主體開放，適時放開天然氣氣源及銷售價格，亦需深化鐵路行業改革，促進鐵路運輸業務市場主體多元化和適度競爭。

該意見亦指出，推進貿易高質量發展，拓展對外貿易多元化。具體措施如更大規模增加商品和服務進口，降低關稅總水平，消除非關稅貿易壁壘，大幅削減進出口環節制度成本；推動製造業、服務業、農業擴大開放，在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制；全面實施外商投資法及相關條例，促進內外資企業公平競爭，建立健全外資企業投訴工作機制，保護外資合法權益；創新對外投資方式，提升對外投資質量等。

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