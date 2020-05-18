虛擬險企ZA Insure正式開業　推3種保險產品

虛擬保險公司ZA Insure周一(18日)正式開業，並推出3種保險產品，包括人壽保、癌症保及心中保，冀提供「人人都買得起」的個人化保障。

ZA Insure首席精算師蔡國榮指，旗下「心中保」為全港首隻針對心臟病發及中風而設的保險，為產品「碎片化」的一種例子，以10萬元保額及18歲非吸煙女性計算，產品保費最低為每年2元。

公司行政總裁許煒認為，目前港人保障缺口仍然龐大，單是人壽方面已達6萬億元。惟不少消費者因各種原因仍未能獲得保障，例如保費高昂、家族病史、計劃欠靈活性等等。旗下產品亦針對相關難題對症下藥，例如「癌症保」不會因家屬病歷而加保費或拒保，亦毋須申報家族病史。

蔡國榮指，未有設下開業首月的銷售目標，冀能取得更多用戶對產品及銷售流程的意見回饋。未來會因應目標客戶需求探討推出其他產品，包括自願醫保產品，於產品設計上將傾向具體及簡單。

作為一間科技保險公司，蔡指，其成本結構與傳統保險差異較大，初期投資會較多投入科研，以降低長期營運成本，希望於7至9年內「回本」，透露目前公司團隊有60人。

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