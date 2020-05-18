【港股新玩法】恒指公司：按一貫準則決定8月季檢結果
2020年05月18日 20:03
東網電視更多新聞短片
左：關永盛；右：黃偉雄
恒指公司公布諮詢總結，將大中華同股不同權(WVR)及第二上市股份，納入恒指及指成分股選股範疇，逾90%回應支持建議。以上兩類公司最快可以在8月季度檢討，成為恒指及國指成份股。恒指公司董事兼研究與分析主管黃偉雄認為，自香港交易所(00388)引入相關企業來港上市代表了新的一頁，反映新經濟公司市場趨勢，恒指亦要順勢而行。是次變動亦是配合香港金融市場發展，相信能滿足市場多方面的期望。
對於這類股份在指數中的個別成分股，初期上限比重定於5%。黃偉雄解釋，對是否設限，市場聲音不太一致，而且這類股份對香港市場較新，基於審慎原則，故設有5%比重上限。對於上調比重空間，他直言「好難答無」，但難言何時上調，須視乎市場發展而決定。同時指，恒指公司會不時檢討有關上限，但沒有既定時間表。
至於市場最為關注8月份恒指季檢會否納入最少一隻WVR股或第二上市股份。他指出，每次季度檢討均是獨立處理，而納入恒指本身有既定準則，如股份市值、成交、在港上市時間等，一貫的準則亦適用於WVR股或第二上市股份，強調要合符標準才有機會入選。
翻查資料，快速納入準則包括：上市後平均的月底市值等同排名恒指前5位，將在3個月後納入考慮名單。黃氏指，恒指的快速納入準則亦將適用於WVR股及第二上市股份，惟未有回應市場憧憬有機會「染藍」的3家相關公司，即小米集團(01810)、美團點評(03690)，以及阿里巴巴(09988)，是否符合快速納入標準。不過，他指出，市值計算僅以香港註冊部分股本進行計算，並會參考不同的數據來源決定，並舉例指，阿里巴巴截至3月底的香港註冊部分約佔總股本22至23%。
另外，是次諮詢決定決定不會對金融股在恒生指數裏的比例或比重作出限制。黃偉雄表示，大部分意見認為現時金融股比重反映香港現時情況，並普遍認為WVR股及第二上市股份納入，有助降低金融股份在恒指中的比例。