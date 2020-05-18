【港股新玩法】恒指公司：按一貫準則決定8月季檢結果

對於這類股份在指數中的個別成分股，初期上限比重定於5%。黃偉雄解釋，對是否設限，市場聲音不太一致，而且這類股份對香港市場較新，基於審慎原則，故設有5%比重上限。對於上調比重空間，他直言「好難答無」，但難言何時上調，須視乎市場發展而決定。同時指，恒指公司會不時檢討有關上限，但沒有既定時間表。

至於市場最為關注8月份恒指季檢會否納入最少一隻WVR股或第二上市股份。他指出，每次季度檢討均是獨立處理，而納入恒指本身有既定準則，如股份市值、成交、在港上市時間等，一貫的準則亦適用於WVR股或第二上市股份，強調要合符標準才有機會入選。

另外，是次諮詢決定決定不會對金融股在恒生指數裏的比例或比重作出限制。黃偉雄表示，大部分意見認為現時金融股比重反映香港現時情況，並普遍認為WVR股及第二上市股份納入，有助降低金融股份在恒指中的比例。