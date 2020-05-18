【負利率時代？】英央行放風後　交易員押注年底前實施

英倫銀行(即英國央行)經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)日前表示，該行正考慮包括負利率在內的非常規貨幣政策選項，令市場對該行實施負利率的預期升溫，預測今年12月首次跌破零厘水平。

美銀首席英國經濟學家Robert Wood表示，由於通脹低於目標，復甦未完成，加上未來數年財政政策料收緊，預計英倫銀行將加推刺激經濟措施，而且似乎愈來愈難以排除降至零息的可能。該行還預計，英倫銀行將於8月份將量化寬鬆(QE)計劃的規模提高最少2,000億英鎊。

疫情持續對經濟構成壓力下，美國和英國面臨把利率降至零以下的市場壓力也日益增加。不過，官員不太願意邁出這一步，理由是負利率政策可能打擊銀行的盈利能力，並對經濟帶來負面影響。

摩根士丹利也對負利率的成效表達懷疑，該行在報告中提到在實施負利率的日本和歐元區，股市、經濟、貸款增長和銀行估值表現均不及美國。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626