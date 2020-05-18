新盤UPDATES：多個市區項目短期加入搶客行列

新盤開售潮由新界蔓延至市區，除了西北區兩個對撼大盤外，多個市區項目亦將於短期陸續加入搶客行列，勢進一步推動一手住宅銷量上揚。

●OMA by the Sea已售逾210伙 加推108伙應市

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，項目銷情令人滿意，新加推單位的置業優惠由先前2%減至1%，整批單位實用面積297至619方呎。是次推出單位以兩房單位為主打，佔整批逾五成，一房及三房分別佔逾兩成及近兩成。

他透露，項目大部分買家為千禧世代，逾五成買家年齡由26至35歲。逾七成買家選擇90天現金付款計劃，另有約兩成買家選擇建築期付款計劃。

●旺角傲寓料最快6月展開推盤攻勢

多個市區樓盤部署出籠。其士國際（00025）旗下旺角福澤街8號項目，正式命名為傲寓。該公司物業發展部總經理司徒世華表示，項目工程已至平頂階段，正進行售樓書製作及申請預售樓花同書，預計最快可於下月取得政府批淮後，展開宣傳推廣及推售事宜。價格會參考同區物業。

樓盤售樓處位於九龍區，現場設有交樓標準示範單位以及項目特色資料予公眾參觀，取得預售許可証後開放予公眾參觀。

他強調，項目無論在位置、建築設計、間隔以至配套層面，切合不同類型追求時尚優質生活人士的需求，相信將吸引區內分支家庭及新一代年輕買家。

該盤屬單幢式住宅，基座設商舖，共有25層住宅樓層，共144個住宅單位。當中包括46伙開放式單位、88伙一房開放式廚房單位及10伙特色戶，以一房單位為主，佔項目可供應單位數目之約六成。

●皇第逾4.38億連沽兩伙 呎價7.7萬創新高

豪宅新盤屢錄大額交投。尚家生活地產等合作發展的渣甸山皇第，剛透過招標形式售出兩個單位，其中17樓單位A 連兩個車位以約2.19億元售出，單位實用面積2,848方呎，成交呎價7.7萬元。而面積相同的18樓單位A，亦連車位以同樣價錢賣出，兩個單位同時創項目呎價新高。樓盤至今累積售出4伙，累計套現逾7.8億元。

●海棠路62號洋房逾1.53億元獲承接

中國海外發展（00688）位於石硤尾的海棠路62號，剛售出11號洋房，實用面積4,414方呎，平台面積837方呎，花園1,018方呎，成交價逾1.53億元，呎價34,800元。項目本月已錄2宗成交，吸金逾3億元。

●滿名山終止買賣洋房以7392萬元重售

據一手銷售資訊網資料，嘉里建設（00683）旗下屯門滿名山剛連沽2伙，其中山庭H7號洋房，實用面積2,865方呎，花園及天台面積分別1,437與957方呎，成交價7,392萬元，呎價25,801元。資料顯示，該洋房原於2019年5月以8,600萬元售出，並於本月終止買賣合約，是次再度獲得承接。

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