樓價UPDATES：灝景灣劈租無人問津　轉賣1438萬

二手買賣市旺，青衣灝景灣套三房戶業主劈租無人問津，上月轉租為售，即減至1,438萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大潭紅山半島A區2座高層A室，實用面積約1,074方呎，兩房一套連工人套及工作間間隔，望海景，以40,000元獲承租，實用呎租約37元，業主於2000年1月以約840萬元購入上述單位，現租出享租金回報率約6厘。

●鴨脷洲海怡半島23A座低層H室，實用面積約781方呎，套三房連多用途房間隔，屬屋苑罕有優質巨則樓皇戶，新買家為外區客，議價後減約100萬元，以約1,300萬元成交，實用呎價約16,645元，原業主於1996年6月份以約465萬元一手購入上述物業，是次轉售帳面獲利約835萬元，物業升值約179.6%。

●西半山廣堅大廈高層B室，實用面積436方呎，兩房改一房間隔，望市景，以955萬元易手，實用呎價21,904元，原業主於2000年4月購入上述單位，當時作價248萬元，持貨20年至今轉手，帳面獲利707萬元，單位升值近2.9倍。

●西營盤縉城峰2座高層F室，實用面積約374方呎，一房套間隔，望山景，單位放盤約4年，期間業主不斷調動價錢，至近來將叫價調整至1,000萬元，最終於近日以931萬元易手，減價69萬元或約7%，實用呎價約24,893元，原業主於2010年11月以約729.9萬元購入，持貨9年，現轉手帳面獲利約201.1萬元，物業升值約28%。

●灣仔興邦大廈中層C室，實用面積294方呎，兩房間隔，望樓景，一直以15,000元租出，直至近日剛交吉，業主以540萬元易手，實用呎價18,367元，新買家為八十後上車客，即睇即買，打算用高成數按揭計劃上車，原業主於2014年6月以360萬元買入，持貨6年，帳面獲利180萬元，單位升值50%。

●北角港逸軒低層C室，實用面積184方呎，開放式間隔，以410萬元易手，實用呎價22,283元，原業主於2015年6月以320萬元買入，持貨5年，帳面獲利90萬元，單位升值28%。

●鰂魚涌太古城怡山閣高層G室，實用面積約685方呎，三房間隔，以1,250萬元易手，實用呎價約18,248元，原業主於2003年3月份以約188萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約1,062萬元，物業升值約564%。

●鰂魚涌太古城金星閣低層D室，實用面積約582方呎，兩房戶，零議價後以1,000萬元易手，實用呎價約17,182元，原業主於2017年1月份以約822.8萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約177.2萬元，物業升值約22%。

●筲箕灣樂融軒高層A室，實用面積約671方呎，套三房間隔，開價約1,290萬元，議價後以約1,260萬元市價易手，實用呎價約18,778元，新買家為同區換樓客，原業主於2014年8月份以約925.6萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約334.4萬元，物業升值約36%。

●柴灣杏花邨40座高層1室，實用面積858方呎，四房連套房間隔，望全海景，同區換樓客一直有意在區內入市，決定斥約1,550萬元承接，實用呎價約18,065元，原業主於1990年10月以約180萬元購入，是次轉售帳面獲利約1,370萬元，物業升值約7.6倍。

●小西灣藍灣半島5座高層H室，實用面積323方呎，一房戶，獲租客以16,000元租入，實用呎租約49.5元，業主於2016年5月以400萬元購入，按買入價計算，租金回報約4.8厘。

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九龍區

●將軍澳首都1座左翼低層D室，實用面積約708方呎，套三房連士多房間隔，叫價880萬元，見買家在無睇樓的情況下議價，故微減5萬元，以875萬元沽出，實用呎價約12,359元，原業主於2012年8月，以518萬元買入單位，持貨8年轉手帳面獲利約357萬元，單位升值逾2.4倍。

●九龍啟德1號(II)3座高層E室，實用面積563方呎，兩房間隔，望內園，吸引用家承接，成交價1,210萬元，實用呎價約21,492元。

●奧運站帝柏海灣3座低層C室，三房間隔，實用面積約695方呎，以約31,000元放租僅兩星期，即吸引外區客洽詢，雙方議價後減價3,000元，以28,000元租出，實用呎租約40.3元，業主於 2000年8月以約374萬元購入，現享回報約9厘。

●長沙灣南昌一號低層A室，望海景，四房間隔，實用面積約595方呎，原以1,000萬元放盤，其後獲外區客接洽，議價後減價15萬元，以約985萬元成交，實用呎價約16,555元，新買家一次即拍板入市自住，原業主於2017年1月以約860.4萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約 124.6萬元，物業升值約14.5%。

●長沙灣西九四小龍本月成交量增至25宗，其中泓景臺佔7宗，包括2座極高層C室，實用面積491方呎，兩房間隔，享開揚海景，有多組客人有意入市，最終買家即時決定，成功以890萬元購入自用，實用呎價18,126元，原業主於2015年7月以550萬元入市，持貨5年，現轉手帳面獲利340萬元離場，單位升值62%。

●長沙灣海華麗軒低層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，望街景，以570萬元成交，實用呎價17,431元，原業主於2015年以400萬元入市，持貨5年，現轉手帳面獲利170萬元離場，單位期內升值43%。

●荔枝角盈暉臺1座低層H室，實用面積約439方呎，兩房間隔，享內街景，日前終以16,000元獲承租，實用呎租約36元，業主於2012年9月以約435萬元購入，現租出享租金回報率約4厘。

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新界區

●青衣區周末僅錄1宗成交，本月累計錄得41宗成交，灝景灣10座高層A室，實用面積778方呎，套三房連儲物房間隔，向海景，景致開揚，今年初業主原本將單位以32,000元放租，惟市況淡靜，降至29,000元仍未能租出，4月份轉租為賣，叫價1,500萬元，經議價後，以1,438萬元成交，實用呎價18,483元，新買家為換樓客。

●東涌本月累錄74宗二手成交，包括昇薈6座中層B室，實用面積約1,033方呎，三房一套房連工人套房間隔，以1,200萬元成交，實用呎價約11,617元，原業主於2015年3月，以約817.3萬元購入上述，持貨約5年，現轉手帳面獲利約382.7萬元，賺價約47%。

●屯門豐景園4座極高層4室，實用面積342方呎，兩房間隔，享海景，開價580萬元，新近以538萬元易手，實用呎價15,731元，新買家為同區上車客，睇樓多個月，見樓價有回升趨勢，趁目前仍有一定的議價空間，於是加快入市，原業主則於2016年10月以398萬元入市，持貨3年多，帳面獲利140萬元離場，單位期內升值35%。

●屯門豐景園2座低層4室，實用面積340方呎，兩房一廳間隔，租客為區內客，業主考慮到租客願意每次預繳3個月租金，故減租300元，最終獲以9,000元即睇即租，實用呎租26.5元，如以同類型單位銀行估價約432.5萬元作計算，該單位的租金回報率達2.5厘。

●屯門叠茵庭1座高層H室，實用面積376方呎，兩房兩廳間隔，放盤5日便速獲區外首置客垂青，減價13萬，以575萬元成交，實用呎價15,293元，成交價及呎價創同類型單位今年的新高紀錄，原業主於2015年以約398萬購入，是次轉手帳面獲利約高達177萬。

●屯門新屯門中心9座中層E室，實用面積597方呎，三房間隔，向東南望開揚景，叫價680萬元放盤，由於同類座向放盤緊絀，吸引區內換樓客洽商承接，雙方議價後終以678萬元成交，實用呎價約11,357元，原業主於2003年2月以約105萬元購入，是次轉手帳面獲利約573萬元，物業升值約5.5倍。

●天水圍栢慧豪園2座高層B室，實用面積502方呎，兩房間隔，以619萬元易手，實用呎價12,231元，近期區內二手放盤漸缺，不時有代理游說原業主放盤，已多次拒絕各種要約，近日終於願意以619萬元放售，新買家為用家，最近已參觀不少一、二手樓盤，看好後市下，拍板入市。

●元朗周末錄17宗二手成交，按周少15%，尚悅期內錄得3宗，包括9座高層E室，實用面積356方呎，屬細兩房，叫價525萬元，最終零議價沽出，實用呎價14,747元，原業主於2017年3月以430萬元買入，現沽出單位，帳面獲利95萬元或22%。

●元朗御豪山莊1座高層D室，實用面積約682方呎，套三房套間隔，原以叫價738萬元放盤，經議價後減價18萬元或約2.4%，最終以720萬元沽出，實用呎價約10,557元，原業主於2010年6月以約259.8萬元購入，持貨近10年，現轉手帳面獲利約460.2萬元，物業升值約1.8倍。

●大埔海寶花園C座中層4室，實用面積398方呎，兩房兩廳間隔，原開價560萬元，減價30萬元，減幅5.4%，最終以530萬元易手，實用呎價13,317元，原業主於2008年購入上址，當時作價149萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利381萬元，單位期內升值近2.6倍。

●沙田御龍山3座低層B室，實用面積769方呎，套三房及多用途房間隔，叫價1,430萬元，最終以1,350萬元易手，實用呎價17,555元，原業主於2008年5月以759萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利591萬元，單位升值78%。

●馬鞍山海典居7座中層D室，實用面積959方呎，三房兩廳間隔，當時叫價1,600萬元，累減55萬元，以1,545萬元沽出，實用呎價16,111元，原業主於2010年2月以690萬元購入上述單位，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利855萬元，單位期內升值1.2倍。

●馬鞍山迎海‧星灣御25座低層單位，實用面積約512方呎，兩房間隔，連49方呎平台，同類單位放盤罕有，叫價約790萬元放盤逾兩個月，吸引區內首置客洽商承接，雙方議價後終以738萬元成交，實用呎價約14,414元，原業主於2016年1月以約724萬元購入上述物業，轉手帳面獲利約14萬元。

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