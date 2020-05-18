夜市UPDATES：金價轉跌1%　港股夜期重上二萬四

樂觀消息充斥，市場風險胃納擴大，金價轉跌1%。美股道指升800點後回落，道指目前報24,391點升705點或2.98%；標指報2,935點，升71點或2.49%；納指報9,179點，升164點或1.83%。

港股期指夜市報24,121點，升197點，高水186點。

美國總統特朗普再次敦促重啟經濟，美國更多地區重新開放，歐洲多個國家宣布將解除申根地區旅行限制，加強了市場對發達經濟體解封的期待。

據估計，美國的新冠肺炎疫情傳播率正在下降，歐洲和亞洲的新病例增長率正在下降，而且「幾乎沒有病毒再次大規模傳播的迹象」。

聯儲局主席鮑威爾指美國經濟全面復甦要有疫苗配合，耳猶未盡，美股疫苗概念股Moderna表示，用於新冠肺炎的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的，預計在7月開始最終階段的疫苗試驗，Moderna股價一度飆30%。

美國經濟有望加快重回正軌，銀行股普遍上揚，當中富國銀行升逾6%，而美國銀行和花旗集團上漲近5%；摩根大通則升3.9%。

疫苗消息一下子扭轉市場情緒，避險資產黃金創7年新高後回落，目前報每安士1,738.4美元．跌1.02%。

國際油價繼續上揚，紐約期油升逾一成至每桶32.46美元；布蘭德期油升6%至34.7美元。

【21:30】新冠肺炎疫苗開發方面有望取得進展，美股開市早段顯著做好，道指升777點，至24,462點；納指升149點，至9,164點；標指升65點，至2,929點。

蘋果公司(Apple Inc.)本周將重開美國25家零售店，股價早段升1.57%至312.54美元。股神巴菲特首季大削高盛持倉84%，高盛股價早段照升3.35%至177.63美元。

油價上漲下，埃克森美孚股價早段漲5.45%至44.29美元；雪佛龍股價漲5.31%至92.54美元。

Heritage Capital總裁沙茨預期，隨着美國經濟復甦，道指明年將升破30,000點，2023年底前上闖40,000點。

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