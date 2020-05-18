【軟銀之痛】願景基金勁蝕1380億　孫正義認難再籌新資金

共享服務在疫情下受創，拖累日本軟銀集團旗下科技基金Vision Fund(願景基金)在計入WeWork和Uber等投資減值後，於截至3月底止財年虧損達1.9萬億日圓(約1,380億港元)，亦可能令軟銀創辦人孫正義原本每2至3年便成立一隻新Vision Fund的計劃告吹。

原本期望減少依賴電訊業務的孫正義在業績電話會議上直言，不太可能可以從外部投資者籌集資金成立另一隻Vision Fund，集團會繼續動用本身的資金投資初創企業，但會較以往謹慎，又提到現時Vision Fund投資的初創企業中，約15家可能走上破產，另有15家有望茁壯成長。

孫正義坦言，Vision Fund的表現並不是值得自豪的事，又稱許多人都沒想到疫情會擴散得這麼快。

規模達1,000億美元的Vision Fund從作為軟銀的盈利增長引擎，淪為最大負累。先是召車平台Uber去年5月上市表現令人失望，之後共享工作空間初創企業WeWork去年9月上市觸礁，需要軟銀注資。軟銀披露，WeWork最新估值29億美元，遠低過去年9月注資後的78億美元，與估值高峰470億美元更是差天共地。

同日，軟銀宣布明年3月底前加碼回購最多5,000億日圓股份，令總額增一倍，及董事局調動。回顧軟銀3月中宣布的首輪回購未能提振股價，軟銀創辦人孫正義其後公布更廣泛的回購計劃，擬回購最多2萬億日圓股份，但未有具體時間。今次加碼回購正是更廣泛計劃的一部分。

早前有報道指，軟銀計劃透過出售內地電商阿里巴巴和美國電訊商T-Mobile持股，為回購融資。最新有消息指，軟銀正磋商把持有的T-Mobile股權大部分出售予德國電信。

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