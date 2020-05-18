新冠肺炎：市場估美國航空有可能破產

外國傳媒報道，在5月12日，波音行政總裁Dave Calhoun稱，今年很有可能會有美國大型航空公司破產，惹起外界關注。按《金融時報》報道，市場普遍預期最可能破產的可能是美國航空(American Airlines)。

美國航空在2011年曾申請破產保護，現在債務高達340億美元(約2,652億港元)，超過美國其他行家。

信貸評級機構標準普爾分析師Philip Baggaley表示，美國航空建立了穩健的資產負債表，即使是「十年一遇」的衝擊也能應對，但不幸的是疫情為「百年一遇」。

不過，美國航空發言人表示，今年該公司計劃減少120億美元的資本資出，直到第2季底仍會有110億美元流動性，且有超過100億美元的資產可以動用。

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