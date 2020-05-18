美「直升機撒錢」可救市？高盛警告：埋下災難隱憂

外國傳媒報道，美國聯儲局主席鮑威爾周日(17日)表示，當局仍有足夠彈藥在必要時支持經濟，但高盛認為，在白宮全力發債下，將埋下災難性的隱憂。

美國財政部上周宣布，今年第2季將發行創紀錄近3萬億美元國債，為「直升機撒錢」籌資，如無意外，至少仍會有新一輪以萬億美元計的刺激計劃。

到目前為止，新債主要由聯儲局的購債操作所承擔，並使當局的資產負債表至3月下旬，迅速升到約7萬億美元。

這正是高盛所注意到的局勢。該行指出，各國央行購買主權債券的速度一直很快，多數情況下都高於量化寬鬆計劃，這種平衡即將被打破。高盛以「自由流通量 (free float)」來說明這種情況，將它定義為主權債務未償金額減去主要已開發市場央行和外國官方持有的數額。如果自由流通量較少，有利於政府將孳息率保持在控制之下。

高盛發現，德國和日本的自由流通量一直下降，因歐洲央行和日本央行的購買吸收了大部分新債供應。相較之下，在今年大部分時間，美國和英國的自由流通量卻一直呈上升趨勢，尤其在美國。

一旦投資者突然驚覺，目前的債券市場得不到央行的有力支持，其結果有可能是災難性的。

高盛表示，聯儲局向系統注入了大量流動性，但這還不夠，「直升機撒錢」的運作方式是央行的流動性供應，與財政部發債的流動性需求，需要齊頭並進，當供應不足，需求過多，流動性將出現危機。該行計算，美國公眾將需要提供1.6萬億美元資金，以幫助滿足美國的全部融資需求。

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