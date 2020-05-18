中國石油需求幾乎復原　紐約期油漲逾一成

隨着中國重啟經濟，有指當地石油需求已幾乎回復至疫情前的水平，目前當地每日原油需求1,300萬桶，僅略低於去年水平。紐約期油上周累漲近19%後，周一(18日)再漲最多11.79%，至每桶32.9美元，創兩個月新高；布蘭特期油最多漲7.66%至34.99美元。

與此同時，俄羅斯能源部長諾瓦克承諾嚴格遵守減產協議、美國活躍油鑽數目連跌9周，跌至逾10年來最少；同時，儲油樞紐俄克拉何馬州庫欣的油儲自2月底以來首次下降。

需求復甦加上供應減少，石油輪出國組織(OPEC)秘書長Mohammad Barkindo表示，紐約6月期油周二到期，但上月油價插至負數的情況極不可能重演，隨着全球經濟復甦，下半年油市前景令人鼓舞。

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