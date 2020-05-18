拉夏貝爾法國附屬Naf Naf SAS啟動司法重整

拉夏貝爾( 06116 )公布，獲悉公司全資附屬公司法國Naf Naf SAS因無力償還應付供應商及當地政府欠款，法國當地法院於2020年5月15日裁定其啟動司法重整。針對Naf Naf SAS司法重整，當地法院已設立6個月觀察期(至2020年11月15日止)；並將於2020年6月9日舉行聽證會，聽取公開市場有關收購Naf Naf SAS全部或部分資產的要約。

由於Naf Naf SAS啟動司法重整，且當地法院已指定司法管理人協助Naf Naf SAS全部或部分經營行為，公司喪失對Naf Naf SAS控制權，其將不再納入集團合併報表範圍。

由於2019年度Naf Naf SAS出現大額虧損，且其持續經營能力面臨重大負面影響，公司已按照會計準則要求確認經營虧損及計提長期資產和商譽減值損失，導致集團2019年度合併報表歸屬於母公司股東的淨虧損增加4.43億元人民幣。

截止2020年3月31日，公司累計向Naf Naf SAS提供的經營性支援資金餘額為9,613.56萬元人民幣；鑒於Naf Naf SAS啟動司法重整程序，以截止2020年3月31日的帳面金額預計，該事項將對集團2020年合併報表歸屬於母公司股東的淨利潤產生負面影響，金額至多不超過9,613.56萬元人民幣。

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