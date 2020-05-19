招商永隆銀行首季證券交易額增三成

儘管今年首季疫情肆虐及投資市場波動，招商永隆銀行零售銀行部主管林淑芬表示，該行首季零售業務收入不俗，非利息收入較去年同期錄雙位數增長。不過，環球進入利率下行周期，她坦言銀行業的淨利息收入無可避免受壓，形容真正的考驗將於第二及三季度呈現。

非利息收入方面，她指證券及壽險業務佣金增長較為明顯，首季證券交易額及佣金收入，均較去年同期增長逾三成，該行更與十多間險企合作，有壽險產品的回報率見3厘，保單期則為五年，有助催谷相關業務，帶動整體零售業務的稅前盈利，錄單位數升幅。

她表示，不少客戶以保單抵押貸款應急，坦言隨港元拆息下行，以拆息計算的貸款利率低於2厘水平，吸引不少客戶以保單借貸，惟貸款金額一般需達100萬元。

疫情之下，該行首季手機銀行交易增長快速，手機應用程式的資金類交易，包括證券、存款、理財等交易量，較去年同期增長六成，當中定期存款較受客戶歡迎，利率一般較分行高出約20點子。然而，進入減息周期，展望港元定存利率上升的空間不大。

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