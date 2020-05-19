東方日報B1：阿里美團小米　8月染藍在望

諮詢結果公布前，相關股份已有炒作，美團盤中再創上市新高，高見123.1元，收升2.09%；阿里重上200元關，收報203元，全日升3.1%；小米則全日企穩12元，僅微升0.67%。

恒指公司指，上述兩類股份獲納入選股範圍，獲超過90%回覆人士的大幅度支持下通過。不過，由於有回覆人士傾向限制此等公司在恒指及國指中的比例，因此這些公司個股在指數內的權重上限設定為5%，與其他個股的上限權重為10%有別。

恒指公司董事兼研究與分析主管黃偉雄解釋，上述兩類股份對本港市場較新穎，基於審慎原則，故設有5%比重上限。對於日後的上調空間，他直言「好難答無」，但難言何時上調，須視乎市場發展而決定，並會不時檢討有關上限。

值得留意的是，大中華的WVR公司所有一股多票的股份將被視為非流通股份，而第二上市的大中華公司，其市值只根據香港股本部分計算，由存託人持有作為海外存託證券的相關香港股本將被視為非流通股份。

他補充，以香港作第二上市的阿里巴巴為例，截至三月底的香港註冊部分約佔總股本22至23%。

至於市場最關注8月恒指季檢會否納入最少一隻WVR股或第二上市股份。黃氏指出，每次季度檢討均是獨立處理，而納入恒指本身有既定準則，如股份市值、成交、在港上市時間等，一貫的準則及快速納入準則亦適用上述兩類股份。

翻查以往資料，如按快速納入要求，則季檢時上市公司市值達港股首5位，上市滿3個月即可納入；排名6至15位，則可於上市後6個月納入。排名21至25位可於上市後18個月納入。

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪指，這次「開綠燈」符合市場預期，長遠可令更多行業種類的公司有「染藍」機會，令更多國際投資者關注，畢竟過往恒指成分股側重傳統舊經濟板塊，例如金融和地產，限制了估值。

此外，恒指公司指恒生指數現時的定位不會改變，維持代表在香港上市的大中華公司，市場代表性仍是恒指成分股變動的主要要考慮因素。同時不會對香港與內地成分股，以及金融股在指數內的比例或比重設限。

另外，亦會撤除對紅籌股及民營企業加入國指的額外挑選準則，即上市歷史、股價波幅及財務表現，並在8月季度檢討中，將最多只變換3隻成分股，其後的季檢則不受此限。

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