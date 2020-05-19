歐股收市上漲　德國DAX急升近600點

國際油價上揚，加上新冠肺炎疫苗有正面進展，均刺激歐洲股市周一(18日)做好。英國富時100指數收報6,048點，升248點或4.29%；法國CAC指數收報4,498點，升220點或5.16%；德國DAX指數收報11,058點，升593點或5.67%。

外媒引述兩位知情人士透露，歐盟正計劃設立一支規模5,000億歐元的復甦基金，以幫助歐盟渡過這場近代以來最嚴重的衰退，預計將於5月27日提交建議方案。

個股方面，英國經濟逐步重啟，當地發展商Hammerson股價全日急升22.4%。

瑞典放射治療設備製造商Elekta獲得總值2億美元的訂單，刺激股價收市上漲15.77%。

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