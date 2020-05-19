美股道指曾飆逾千點　收漲911點

新冠肺炎疫苗研究進展正面，加上國際油價上揚，刺激美國股市周一(18日)上漲。道指最多曾升1,023點，收報24,597點，升911點或3.85%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2,953點，升90點或3.15%；納指收報9,234點，升220點或2.44%。

疫苗研究公司Moderna表示，用於新冠肺炎的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的，預計在7月開始最終階段的疫苗試驗，最快明年初投入市場。

Moderna股價一度飆30%，收報80美元，升19.96%。

美國總統特朗普再次敦促重啟經濟，更多地區重新開放，歐洲多個國家宣布將解除申根地區旅行限制，加強了市場對發達經濟體解封的期待。

各國經濟逐步重啟，有望帶動大型製造業恢復營運，飛機生產商波音公司股價全日急升12.87%，為道指表現最好的成分股；化工巨頭陶氏和製造大廠3M分別收漲9.35%和7.61%。

高盛總裁所羅門(David Solomon)表示，無論美國何時重啟經濟，新冠肺炎確診人數都會激增。他預期，美國經濟具備彈性，隨着時間推移經濟將會復甦，但一些利潤微薄的企業恐將死去，而銀行業並非主要的擔憂。

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