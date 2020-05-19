迪士尼有高層「過檔」　轉任TikTok行政總裁

外媒報道，迪士尼旗下主管公司串流業務Disney+的Kevin Mayer將辭去公司職務，轉至內地短視頻平台抖音海外版TikTok擔任行政總裁，自6月1日起生效。

Mayer同時亦將擔任TikTok母公司字節跳動的首席營運總監，負責字節跳動全球發展計劃，包括其音樂及遊戲業務。

他在迪士尼擔任面向消費者及國際部門的主席，負責集團多個具有增長潛力的業務，包括Disney+、Hulu和ESPN+等，此前他更一直被很多人認定是迪士尼行政總裁的接班人。不過，迪士尼在今年2月宣布，Bob Chapek接任Bob Iger成為行政總裁，意味到Mayer失卻了掌舵迪士尼的機會。

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