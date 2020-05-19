美國經濟正走向「新常態2.0」　形勢似更兇險

外媒報道，在新冠肺炎疫情過後，美國經濟將會很大程度看起來像是2008年至2009年金融海嘯後的艱難復甦局面，而在某些方面恐將更兇險。

諾貝爾經濟學獎大師Joseph Stiglitz坦言，在走出疫情之後，「我們的經濟將會失去一些有價值的東西；我們將會傷痕累累，復甦將會緩慢。」

事實上，市場預期疫情後美國經濟將出現初期反彈，但過後增長將會平淡得讓人失望，且至少有一陣子的通脹率將下滑到比過去更低的危險水平，失業率升高到令人擔憂。政府債務和聯儲局的資產負債表都將變得更為龐大，利率將持續維持在低水平。

這個「新常態2.0」將會是一種需求萎縮、生產力微弱，長期處於防守的的經濟狀態；至於消費者和企業將從這場危機中小心謹慎地走出來，並致力防範下一場危機。

出於對個人健康和財務能力的憂慮，美國家庭將會增加儲蓄、減少消費；而企業將會在重新部署供應鏈，包括將製造業遷回美國，導致效率性降低，亦影響全球化，其旨在抵抗衝擊，而非降低成本。同時，政府干涉經濟的程度將更大，並對醫療設備和其他被視為必要的產品的國內供應提供補貼。

此外，貧富懸殊問題將會惡化。為應對疫情，聯儲局釋放流動性大規模救市，令投資者受益於股市回升，但另一邊廂低收入服務業員工卻苦苦掙扎，考慮是否要領取失業津貼。今年4月失業人數達到空前的2,050萬人，失業率飆增兩倍至14.7%，為1930年代經濟大蕭條以來最高。

分析普遍預期失業率要回到疫情前的水平需要一段較長時間。Northern Trust經濟學家預期，明年底的美國失業率是6.5%，仍低於今年2月的3.5%。

事實上，美國經濟恢復得愈緩慢，危險就愈大。愈多企業將會永久性的縮小規模或倒閉，且愈多的美國人將會脫離勞動力行列，使經濟失去活力。這是聯儲局主席鮑爾特別擔心的一點。

他在本月13日的一場演講中表示：「復甦可能會需花些時間才能凝聚動能，但時間流逝可能讓流動性問題轉變成償付能力問題。」

據Main Street America估計，若這場危機繼續下去，且政府未提供足夠幫助，未來兩個月美國將可能有約350家小企業倒閉，未來5個月恐急增至750萬家。

哈佛大學教授Kenneth Rogoff表示：「很多企業都將回不來。我們將會看到破產律師從許多行業得到一大堆工作。」

即便是在疫情之前，美國和其他工業國可能都早已陷入在所謂的「長期滯脹」（Secular Stagnation）狀態。經濟增長低迷（美國前一段擴張期的平均增長率只有每年2.3%），通脹和利率也萎靡不振，社會上的儲蓄太多但投資太少。

而疫情將會使事態變得更糟。這不只是對被傳染的恐懼可能會讓消費者減少進出百貨公司和餐廳，並減少參加體育活動；人們對失業的焦慮和存款的減少也可能會促使他們縮衣節食。

據Conference Board的每月調查，計劃在未來6個月出遊度假的民眾比率，4月下滑到了歷史低點。計劃買新車的民眾比率則下滑至近10年低點。Stiglitz說：「人們因為緊張，所以才會選擇存錢。」

這將會抑制經濟增長和讓通脹率維持在低點，至少在一段時間之內，儘管政府端出數萬億美元的財政和貨幣支持措施。債券市場投資者押注未來5年的消費者物價增長率將只有0.75%，相較於去年的1.7%，瀕臨危險的通縮領域。

國際貨幣基金(IMF)前首席經濟學家Oliver Blanchard表示，過度儲蓄將會使利率「非常長期」維持在「非常低點」，政府債務的暴增也可能會讓聯儲局較難考慮加息。

在美國政府試圖對抗新冠疫情的衝擊下，國會預算辦公室預估今年度的聯邦預算赤字將會翻增逾兩倍至3.7萬億美元。

除了將利率調降至實質為零外，聯儲局也透過在次級市場搜刮國庫券，為政府壓抑融資成本。聯儲局的資產負債表今年已擴大2.5萬億美元，且將來還會繼續擴大。

不僅如此，據報，貝萊德(BlackRock)行政總裁Larry Fink曾向客戶指出，為了幫助政府填補預算缺口，企業稅最終將會必須大幅調升。這個發展將傷害企業的獲利和信心，並可能抑制增長。

面對看不見的未來，企業將可能採取謹慎態度。據彭博行業研究策略師表示，至少已有55家標普500企業表示，將縮減資本支出計劃。

為了保護員工免於染疫，企業預期將會重新分配員工的工作場所，並花費更多錢在安全上。前國會預算辦公室主任Holtz-Eakin，將現在這種狀況與當年911事件後的情況相提並論，當時那場恐攻也讓美國大筆花錢加強恐攻安全，拖累了經濟擴張。

現在企業的一部分重點，將放在支撐和縮短因各國經濟輪流中斷而破碎的供應鏈。這事實上在疫情爆發前就已開始著手進行，將會增加企業的成本，因為企業獲取供給將不再只考慮價格。

利用這場疫情宣揚其美國優先貿易政策的總統特朗普，將額外補貼那些將生產搬回美國的企業，但他也利用這場危機，讓其暫時限制移民措施有了正當性。報道引述經濟學家表示，若這項措施的範圍變廣、時間變長，將會限制勞動力成長，並抑制經濟復甦。

安聯集團首席經濟顧問Mohamed El-Erian認為，目前未來前景已有許多值得擔心的原因。他擔心生產力微弱、債務高築，和政府對殭屍企業的支持，將會導致經濟成長減緩和社會不平等的擴大，阻礙政策對此的處理。

他說：「我們不會想要重蹈過去的覆轍，在戰勝了蕭條之後就停手，卻忘了注意確保和平。」

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