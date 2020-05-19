【專家點評】高德紅經營探熱器業務吸引

高德紅外2019年營收及母公司應佔利潤按年分別增長51.1%及67.34%，符合預期，業績大幅增長的主要原因為公司軍品訂持續恢復，且有關型號產品實現大批量交付，同時公司紅外綫探測器、機芯及民品銷售規模增幅明顯，軍民品營業收入增長迅速。

軍工產品方面，首先，傳統軍工業務出現恢復是公司業績大幅增長的主要原因，公司抓緊時機，多個前期中標產品陸續定形，並在各軍兵種大批量交付，母公司2019年實現收入達8.7億元人民幣，按年增長82.1%。其次，公司積極儲備在研項目、參與其他競標，拓展紅外技術在各個兵種的廣泛應用，以尋求更大市場。第三，公司多年來致力於高端精確制導武器系統研制，此前已獲批的某型號完整武器系統總體已進入定形尾聲，批量生產在即，屆時將為公司軍品帶來可觀業績。

民用產品方面，公司晶圓級封裝探測器晶片的批量生產，帶動紅外綫產品實現小型化、低成本化及大規模生產，在民用領域全面發力，子公司高德智感的產品及解決方案可廣泛應用於戶外夜視、儀器儀表等領域，全年營收及淨利潤分別按年大幅增長1.33倍及18.26倍，其中海外市場收入超過國內市場，測溫類產品獲得高增長。

根據2020年第一季度情況，公司營業收入和及母公司淨利潤分別增長1.55倍及25.61倍，預計公司生產的全自動紅外綫體溫檢測系統，將廣泛應用於全國各地公共場所，並將供貨予海外國家。因此，公司預期上半年產品淨利潤將錄得80%至110%增長。

高德紅外的優勢在於一條龍產業鏈布局，而在核心零件方面則自主生產，前景亮麗，預期公司於2020年至2022年母公司應佔溢利分別為7.06億元人民幣、8.89億元人民幣及10.98億元人民幣，每股溢利潤分別為0.75元人民幣、0.95元人民幣及1.17元人民幣，對應預測市盈率分別為52倍、41倍及33倍，給予「推薦」評級。

中國銀河國際證券

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