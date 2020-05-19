金活醫藥訂立醫用口罩經銷及服務協議

根據集團可獲得的資料，預計部分客戶將堅持直接根據其自身的採購政策(如質量控制考慮因素及盡量減少交易涉及的訂約方數目)與深圳金活利生(其為醫用口罩生產商)訂立銷售合約。

董事會宣有，公司與深圳金活利生訂立醫用口罩服務協議，就深圳金活利生於大中華區及海外市場直銷醫用口罩提供銷售協調及市場調查服務。

深圳金活利生為由金辰全資擁有的公司，而金辰則由趙利生及陳樂燊分別持有51%及49%股份。趙氏及陳氏均為公司的執行董事及控股股東。

此外，中國醫藥保健品進出口商會將公司附屬深圳東迪欣列為取得國外標準認證或註冊授權出口紅外測溫儀的醫療物資生產企業之一。

深圳金活與趙蔚瑛(趙氏及陳氏的女兒)訂立股份轉讓協議，內容有關轉讓深圳舒心堂的股權。股份轉讓協議完成後，深圳舒心堂將分別由深圳金活、深圳金活實業及趙蔚瑛持有40.8%、39.2%及20%的股權。深圳舒心堂將從事提供文化藝術交流策劃、展陳服務及公關策劃服務，以加強企業文化宣傳及提升集團的品牌影響力。

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