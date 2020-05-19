優庫資源被興業銀行要求償還貸款 另被資本財經印刷入稟申索

優庫資源( 02112 )公布，獲其執行董事、主席兼行政總裁李楊及控股股東Cosmo Field Holdings Limited告知，其收到Industrial Bank Co., Limited(興業銀行)在香港高等法院於5月15日提出針對Cosmo Field及李之傳訊令狀。

該高等法院訴訟乃有關興業銀行向Cosmo Field提供之貸款，而李作為擔保人。根據該高等法院訴訟，因Cosmo Field及李未能就償還該貸款(該違約)約4,505.91萬美元，興業銀行向彼等提起訴訟。於目前，Cosmo Field已將7.52億股份(佔公司全部已發行股份之50.13%)抵押予興業銀行，作為興業欠款的擔保。

公司指出，Cosmo Field曾將該興業欠款之本金4,000萬美元(股東貸款)以無息貸款方式借予公司，而興業銀行根據債權轉讓契約亦有權要求公司償還股東貸款，作為興業欠款之部分擔保安排，而Cosmo Field已將股東貸款項下的權利轉讓給興業銀行。

集團認為，該違約觸發了集團其他借款及貸款的交叉違約。公司董事會認為，該違約將對集團的運營造成重大不利影響。

另外，公司作為被告人，收到資本財經印刷有限公司作為原告人之代表律師，於香港區域法院上所出具的日期為5月13日針對公司的傳訊令狀。

原告人的申索金額為198,156港元，為因原告人為公司提供印刷服務公司應付給原告人的款項。公司現正就上述事項尋求法律意見。

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