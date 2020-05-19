康方生物與中生製藥共同開發治療肝細胞癌藥於美國ASCO呈列

截至目前，派安普利單抗已啟動多項與安羅替尼聯合治療的II/III期臨床試驗，涉及的癌種包括非鱗非小細胞肺癌(non-squamous NSCLC)、非小細胞肺癌胃癌(GC)、食管鱗癌(ESCC)、肝癌(HCC)、泌尿上皮癌(UC)、頭頸部癌(HNC)、MSI-H或dMMR實體瘤、神經內分泌瘤(NET)、等多個重要癌種。

結果顯示(截止到2020年1月14日)：聯合治療耐受性好，未出現治療相關的嚴重不良事件；在可至少進行過2次影像學評估的25例患者中，確認的客觀緩解率(ORR)為24%，疾病控制率(DCR)為84%；在入組給藥31例患者，中位隨訪時間為7個月，中位至疾病進展時間為8.8個月，6個月時無疾病進展率為59.8%(95%CI：35.1%，77.6%)，中位總生存期尚未達到，6個月時的總生存率為91.6%(95%CI：69.9%，97.9%)。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626