康方生物與中生製藥共同開發治療肝細胞癌藥於美國ASCO呈列
2020年05月19日 07:05
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康方生物(09926)公布，關於由公司與中國生物製藥(01177)共同開發及商業化的派安普利單抗(AK105，PD-1單抗)聯合安羅替尼一線治療晚期肝細胞癌的臨床療效和安全性二期研究資料摘要，已獲即將召開的2020年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會接受以海報形式呈列。具體細節將於5月29日後在公司網站上發布。
截至目前，派安普利單抗已啟動多項與安羅替尼聯合治療的II/III期臨床試驗，涉及的癌種包括非鱗非小細胞肺癌(non-squamous NSCLC)、非小細胞肺癌胃癌(GC)、食管鱗癌(ESCC)、肝癌(HCC)、泌尿上皮癌(UC)、頭頸部癌(HNC)、MSI-H或dMMR實體瘤、神經內分泌瘤(NET)、等多個重要癌種。
結果顯示(截止到2020年1月14日)：聯合治療耐受性好，未出現治療相關的嚴重不良事件；在可至少進行過2次影像學評估的25例患者中，確認的客觀緩解率(ORR)為24%，疾病控制率(DCR)為84%；在入組給藥31例患者，中位隨訪時間為7個月，中位至疾病進展時間為8.8個月，6個月時無疾病進展率為59.8%(95%CI：35.1%，77.6%)，中位總生存期尚未達到，6個月時的總生存率為91.6%(95%CI：69.9%，97.9%)。
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