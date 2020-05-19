【專家點評】林嘉麒：港股逆市升　當心烏雲來

事後孔明是投資大忌，問題不在於認叻，而是自圓其說，自欺欺人，忽視了問題的根本。周一(18日)大市充斥着不少壞消息，包括美國宣布擴大對華為的制裁力度，並實行禁運，中美關係勢再緊張；美國重啟部分州份確診人數上升，疫情第二波將令美國經濟復甦再舉步為難。不過，大市不跌反升，尤其道指期貨在亞太區時段愈走愈強，壞消息下逆市走強，是可喜的事？

綜觀分析認為，升市歸功聯儲局主席鮑威爾呼籲美國國民毋須擔心經濟長期處於弱勢，應有信心經濟最終完全復甦，就是這金句振奮了投資者信心。值得留意，鮑威爾在訪問片段還提及多個重點，包括美國經濟在2021年底時才有機會完全復甦，最終要依靠疫苗何時推出，若疫情並無發生第二波大爆發，料今年下半年經濟反彈會出現較持久(但現時似乎有第二波爆發的可能)；又指出全面復甦在於民眾須對外出有完全信心，或須待疫苗出現時。眾所周知，美國經濟復甦需配合多方因素，以鮑威爾一句解釋市場利好原因似乎有點兒戲，當然不能排除市場醞釀其他利好大市上升。

事實上，市場存着不少壞消息同時，部分資產價格未見有太大異動，美國十年期債息、VIX、美匯等，均處於沒有心跳的水平。避險資產黃金價格走強，惟油價同時做好，可當作資產價格因環球QE而上升，暫時毋須擔心。港股方面，指處於橫行格局，走勢上離不開23,500至24,800點水平。老實說，這一千三百點波幅不算多，自踏入五月後，恒指每日高低波幅也是三、四百點上落。當然，隔晚裂口上升下跌加大隔晚的波動，惟日內實質並沒有很明顯方向。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒

(作者為註冊持牌人士)

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