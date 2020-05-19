【專家點評】陳正犖：物管股牛氣持續

近日新經濟股當道，科網及生物科技股備受資金追捧，走「輕資產」路線、盈利增長及現金流受市場青睞的中資物業管理股光芒略為收斂，但筆者繼續看好。

首先行業持續受國策支持，內地舊區重建面積將達40億平方米，有機會令中資物管行業可收費的管理面積相應增加15%，加上北京、深圳及重慶等城市已經發布物業管理行業指引，鼓勵市場定價，並促進社區組織管理委員會，刺激行業長遠發展需求。第二是上市物管股有望加快擴大市場佔有率，他們收購能力較強，近期內地首50大物管企業收購增值服務的交易增加。第三是宏觀經濟不景氣，但行業上半年盈利料仍增長25%，表現保持理想。第四是本月底多隻業內股份將加入MSCI小型股指數及MSCI中國指數，接下來在8月亦有物管股可能獲納入互聯互通名單，或帶動更多被動資金追入。

我們向投資者了解過，他們對中資物管股興趣漸增，但部分錯過了之前升勢，普遍對物管股今明兩年市盈率太高略有戒心，認為單靠基本因素，短線對股價刺激有限，目前正等候調整吸納機會。不過，這同時或造就投資需求轉移至估值較便宜，而且優質或併購加快的二線物管股。中小型物管股明年預測市盈率介乎18至21倍，潛在上升空間或較大。讀者亦要注意，向母公司收購「重資產」，即是由物業管理伸延至物業買賣，或者收購一些與物業管理無關或吸引性較低業務，這些併購交易皆不可取，相關物管股估值或受拖累。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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