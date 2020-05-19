【外匯點評】中信銀行：歐元偏向受壓下行

上周歐元區數據顯示，第一季區內生產總值(GDP)較上季萎縮3.8%，較上年同期下跌3.2%，符合市場預期；但受到3月開始實施的抗疫封鎖措施影響，歐元區第一季經濟較上季萎縮幅度創歷來之最。經濟學家預計，4月至6月歐元區經濟將萎縮11.3%。市場關注德國憲法法院挑戰歐洲央行購債計劃的進展，因德國最高法院早前裁決，除非歐洲央行能證明其必要性，德國央行必須在未來三個月內停止按照歐洲央行的長期刺激計劃購買公債，這引發了市場對該計劃的質疑，歐元兌美元上周下跌0.16%至1.0820。

美國聯儲局主席鮑威爾對美國經濟前景作出評估，表示經濟增長疲弱的情況將持續更長一段時間，呼籲國會採取更多行動來解決危機，但負利率不在考慮之列。此外，美中緊張關係升級，美國總統特朗普與中國的關係進一步惡化，甚至暗示可能切斷與中國的整個關係，並威脅對在國外製造商品的美企徵收新稅，迫使供應鏈移出中國。數據方面，美國4月零售銷售按月減少16.4%，創有紀錄以來最大跌幅，但密歇根大學5月美國消費者信心指數初值為73.7，高於預期的68，美元指數一週累積升1.27%至100.361。

本周市場關注美國聯儲局將公布4月議息紀錄，及主席鮑威爾出席參議院銀行委員會聽證會，與財長姆努欽一同更新政府對於經濟刺激措施的評論。另一方面，歐元區財長在為遏制疫情採取了封鎖措施後，需要建立一個泛歐基金來重新啟動歐洲經濟，歐盟執委會將在本月提出復甦方案。市場預料歐元將續受壓下行，或有機會下試3月低位1.0635以至1.05美元水平。

中信銀行(國際)

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