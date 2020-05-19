【市前重點睇】道指飆911點 油價續揚
2020年05月19日 07:54
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●美匯指數跌至99.66，離岸人民幣(CNH)高見7.1166，港匯企7.7512，美元兌日圓見107.37，歐元高企1.0915，英鎊漲至1.2196。金價跌至1,733美元。布油見34.81美元，紐油飆至33.3美元。道指期貨上升。俗稱「黑期」新加坡港股場外期指飆逾500點。
●道指最多曾升1,023點，收報24,597點，升911點或3.85%，創6周以來最大單日升幅；標指收報2,953點，升90點或3.15%；納指收報9,234點，升220點或2.44%。 https://bit.ly/2WINUA4
●美國總統特朗普再次敦促重啟經濟，更多地區重新開放，歐洲多個國家宣布將解除神根地區旅行限制，加強市場對發達經濟體解封的期待。
●疫苗研究公司Moderna表示，用於新冠肺炎的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的，預計在7月開始最終階段的疫苗試驗，最快明年初投入市場。
●聯儲局主席鮑威爾稱，當局準備動用其全部工具讓基準貸款利率接近零，直到經濟回到正軌。
●美國10年期國債孳息率升8.29點子，報0.7257厘。
●港股ADR指數收報24,305點，升370點或1.53%。
●即月恒生指數夜期收報24,363點，升439點，高水428點，成交26,186張。
●紐約6月期油收報每桶31.82美元，升2.39美元或8.12%；布蘭特7月期油收報每桶34.81美元，升2.31美元或7.11%。
●紐約期金收報每安士1,734.4美元，跌21.9美元或1.3%。
●英國富時100指數收報6,048點，升248點或4.29%；法國CAC指數收報4,498點，升220點或5.16%；德國DAX指數收報11,058點，升593點或5.67%。 https://bit.ly/2TjjFxs
●歐洲央行行長拉加德表示，儘管受到德國法院質疑，但央行將繼續實施資產購買計劃。
●外媒引述兩位知情人士透露，歐盟正計劃設立一支規模5,000億歐元的復甦基金，以幫助歐盟渡過這場近代以來最嚴重的衰退，預計將於5月27日提交建議方案。
●外國媒體報道，電召車公司Uber第一輪裁員後不到兩周，計劃再裁3,000人，還將關閉或合併全球45個辦事處，並正在考慮削減貨運等其他業務。
●迪士尼旗下主管公司串流業務Disney+的Kevin Mayer將辭去公司職務，轉至內地短視頻平台抖音海外版TikTok擔任行政總裁，自6月1日起生效。
●中國政府承諾將深化國有企業改革，放寬外資進入中國的渠道，推動製造業、服務業、農業擴大開放，在更多領域允許外資控股或獨資經營，全面取消外資准入負面清單之外的限制。此外，還承諾推進油氣管網對市場主體公平開放，適時放開天然氣氣源和銷售價格。
●內地又有城市彈弓手！山東泰安市撤回樓市刺激措施。
●阿里美團小米，8月染藍在望。 https://bit.ly/2X8T7A3
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