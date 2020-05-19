信達生物與美大學聯合開發治療多種罕見癌症藥物

根據協議，公司和MD Anderson將共同承擔信迪利單抗的開發活動費用，其中可能包括將由MD Anderson開展的多項臨床研究試驗。

MD Anderson在開展臨床研究甚至其他中心不常見的罕見癌症臨床研究方面擁有獨特經驗，使得這項聯合開發成為可能。這些研究將使公司有機會獲得美國食品藥品監督管理局批准信迪利單抗的多個罕見癌症適應症。此外，公司也在獨立負責信迪利單抗更大癌症適應症的上市申請工作。信迪利單抗進入美國將拓寬罕見癌症類型患者的治療選擇，目前這類患者中很多缺乏有效的標準療法。

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