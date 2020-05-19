【股民熱話】港股五窮不窮　六絕不絕？

港股傳統「五窮月」經已接近過了兩旬，雖然目前恒指較4月底有少幅下跌，但着實不能說是「窮」，只能說是反覆偏軟，未見有大方向。那「五窮不窮」，「六絕」又是否不會應驗？

展望本周市場的焦點，盡在內地召開「兩會」，當局會否宣布加大刺激經濟措施，這對於「六絕月」的港股表現，將有一定的啟示性。對此，筆者認為有兩個可能性：

首先，若兩會期間當局並未有新的大規模救市舉措，市場會理解為市場已預先反映了兩會概念，甚至是過度憧憬，則港股後市可能的回吐壓力會增加，6月市況或再現波瀾。

第二個可能性，是內地當局不負眾望，作出一系列政策規劃，以加大下半年經濟復甦的動力，則港股的中概股不愁炒作題材，6月份又是基金半年結，不排除會順勢推高指數結算。

事實上，內地既要堅持在年內加大對外開放市場，又要救市，兩者或有一定程度的抵銷作用。此話何解？試問以目前內地企業的競爭力，若市場持續開放予外資參與，在目前艱難的經濟景氣之下，內地企業面對更大的外來競爭，經營只會更加艱難。

那若加大開放市場只流於口號，實際上國策會鞏固國企在經濟發展上的主導，確保整體經濟穩定運行，那如何擺平貿易戰等的紛爭，又係另一個問題。

本來，疫情打擊全球經濟，若各國能合作重建「疫」後經濟，當能事半功倍。問題是如今全球各地都出現「反華」聲音，誠然不利中國內地與國際間的合作，要靠自已單打獨鬥，能維持大局相對平穩已算不俗，想現大型「V」彈，只怕是對號入座。

盛傳京東將來港作第二上市，若屬實，將成為疫情爆發以來首次有大型美國上市中企來港作第二上市招股，外資的認購反應大概會預示到下半年中概股的「水溫」，短線入市策略維持在24,500樓上轉保守，23,500點或樓下又可買一點重磅實力股，炒上落為主，直至有單邊市出現，再謀對策。

東網財經專欄作者 帥哥

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626