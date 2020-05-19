【專家點評】古勝：中國鐵塔未係時候追落後
2020年05月19日 08:30
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恒指來來回回窄幅上落，4月以來試過三次挑戰24,800點關口，但都回落至23,600點左右見支持。若以早前的上落模式，尋日(18日)港股喺23,700點搵到支持，未來幾日可能會再度挑戰24,800點水平，至於到時可唔可以企穩、甚至突破25,000點，就好視乎即將舉行的內地兩會有冇實質成效的政策推出，以及中美關係會唔會進一步惡化？唔想擔驚受怕，老古建議搵位食胡，較為進取的朋友，則可以繼續坐貨博落去。
尋日部分5G股炒上，但同為5G相關股的中國鐵塔(00788)卻斯人獨憔悴，昨跌1.8%收報1.62元，短期內會唔會有機會追落後？睇番股價走勢，該股由3月初的高位2元水平下挫，跌至3月19日最低見1.46元，跌幅近3成；其後雖然一度回升至貼近1.8元的水平，但過去兩個月技術形態似足圓底向下，而頸線則是3月19日的最低點，距離現價近1成。建議暫時以觀望為主，待股價搵到支持再伺機吸納。
東網財經專欄作者 古勝
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