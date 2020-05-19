【專家點評】古勝：中國鐵塔未係時候追落後

恒指來來回回窄幅上落，4月以來試過三次挑戰24,800點關口，但都回落至23,600點左右見支持。若以早前的上落模式，尋日(18日)港股喺23,700點搵到支持，未來幾日可能會再度挑戰24,800點水平，至於到時可唔可以企穩、甚至突破25,000點，就好視乎即將舉行的內地兩會有冇實質成效的政策推出，以及中美關係會唔會進一步惡化？唔想擔驚受怕，老古建議搵位食胡，較為進取的朋友，則可以繼續坐貨博落去。

東網財經專欄作者 古勝

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