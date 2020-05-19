【專家點評】陳蓓敏：中海油成本降　利好股價

國內吉林再有新增確診，全城嚴戒。政協和人大兩會將在周內開幕。人人關注中央在未來政策上如何落墨。雖然外圍做好，但恒指卻於24,000點遇阻，只曾高見23,952點，料本周上下區間於23,500至24,600點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊、中海油)

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