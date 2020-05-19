【專家點評】陳蓓敏：中海油成本降 利好股價
2020年05月19日 09:00
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新冠狀病毒好比照妖鏡，為全球打開了天眼。為免陷於疫情旋渦，得不到人心和選票，特朗普再次高調指控中國，若不合作，將考慮切斷和中國所有關係。中美貿談商談已久，往往是唇槍舌劍。正當首季度全球受疫情襲擊下，經濟陷癱瘓狀態，中國最大互聯網企業騰訊(00700)交出亮麗首季業績，顯示出互聯網企業在無邊界和空間發展商機。外圍紐約期油重返30美元關口，帶動油股造好。投資者關注鮑威爾和財政部姆努欽將在參議院銀行委員會作證言詞。
國內吉林再有新增確診，全城嚴戒。政協和人大兩會將在周內開幕。人人關注中央在未來政策上如何落墨。雖然外圍做好，但恒指卻於24,000點遇阻，只曾高見23,952點，料本周上下區間於23,500至24,600點。
中國海洋石油(00883)公布母公司與荷蘭皇家殼牌集團旗下公司簽署合作框架，選址在大亞灣石化區，總投資額約56億美元，年產150萬噸乙烯裂解裝置為核心，2021年開工建設。集團去年純利升16%，至逾610億人民幣，期內收入1,971.7億元人民幣，按年增5.7%。技術和經驗提升，令主要成本連續六年下降，低至29.78美元/桶油當量。末期息派45港仙，將在6月4日除淨，建議候低吸納，目標睇10港元，止蝕8元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。客戶持有騰訊、中海油)
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