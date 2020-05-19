新股專輯：傳京東下周尋求通過上市聆訊　擬下月中掛牌

據悉，京東是次將不會引入基礎投資者。

京東早前披露，今年首季非通用會計準則(non-GAAP)純利按年僅跌9.77%至29.72億元人民幣(下同)，遠勝市場預期，淨收入亦受惠民眾宅在家中網購，按年增20.74%至1,462.05億元。公司次季收入指引為1,800億至1,950億元，即按年增兩至三成。

若看股東應佔純利，京東首季按年少賺85.34%至10.72億元，主要原因是期內錄得投資證券公允值虧損近6.7億元，有別於去年同期有相關收益錄得約57.5億元。

業績通告顯示，京東首季錄得淨產品銷售額(自營銷售)按年增長19.73%至1,300.93億元，其中一般商品部分之銷售額增速，較佔公司逾半收入的電子及家電部分為快，達38.24%。淨服務收入則按年增長29.62%至161.12億元，其中物流及其他服務按年增長53.64%。

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