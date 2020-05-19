港股飆逾500點　滙豐漲3%　科網股炒上　

港股裂口高開554點後升勢持續，恒生指數維持逾500點升幅，企24,400點樓上；國企指數漲200點，主板成交480億港元。

科網股繼續成大市焦點。同股不同權股份最快8月後可「染藍」，阿里巴巴曾飆4.3%，高見211.8元，暫升幅收窄至近2%。美團點評升2%，創124.4元新高，之後一度倒跌，暫靠穩企122元水平。小米集團升逾2%報12.3元。

騰訊早段升2.3%，高見433元，暫升幅收窄至1.3%。旗下閱文集團早段飆逾6%，惟升穿50元即回吐，暫倒跌0.2%。與騰訊關係密切的微盟集團則飆7.6%。

石油股繼續跟隨油價反彈，中國石油飆4.4%，是表現最佳藍籌。中國石化及中國海洋石油齊漲3%。另外，F三星原油期升3.1%；FGX原油升2.5%。

金融股是升市主要動力，滙豐控股升3.1%；友邦保險升2%；香港交易所升3.5%；中國平安升2.5%；工、中、建三大內銀股升1.6%至2.4%，合共貢獻恒指約250點。

內險股發力，中國太保、中國太平、中國人壽、新華保險及中國財險升幅介乎2.8%至4.1%。

【09:20】恒指飆554點 阿里漲逾3%

新冠肺炎疫苗研發有進展，加上全球逐步重啟經濟，美股道指隔晚急升逾900點；港股開市跟隨外圍飆554點，恒生指數報24,489點；國企指數高開229點，報9,956點。

疫苗研究公司Moderna表示，用於新冠肺炎的疫苗MRNA-1273是安全且耐受性良好的，預計在7月開始最終階段的疫苗試驗，最快明年初投入市場。

大型科網股做好，騰訊升1.6%報430港元。同股不同權股份最快8月後可「染藍」，阿里巴巴飆3.4%報210元；美團點評升1.2%，創123.4元新高；小米集團升3%報12.4元。

金融股合力撐市，滙豐控股升3%報39.35元；友邦保險及香港交易所升2.4%；工商銀行及建設銀行升2.7%及2.3%；中國平安升1.8%。

油價續彈，三桶油開市升2.9%至3.5%。其他藍籌股都跟隨大市向上，創科實業飆近5%表現最佳；昨日急跌的舜宇光學反彈3.8%。

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