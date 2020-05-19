遭冒認薦垃圾股　黃國英：已到警署備案！

近日有騙徒藉WhatsApp炒股群組吸引散戶在高位買入細價垃圾股，「派貨」圖利後逃之夭夭，專家提醒大家提防受騙。

有大律師表示，一般非持牌人士在網上或社交平台分享投資心得，即使聲稱收到消息指某隻股票會升，都只是其個人意見。投資者因誤信意見而輸錢，亦難以從民事追究。除非能證明有人利用言論製造虛假市場、操縱股價，才有機會入罪。

當知悉有WhatsApp群組冒認自己推介細價垃圾股，豐盛金融資產管理董事黃國英周二(19日)接受查詢時表示，已立即在周一到警署備案，並重申所有WhatsApp炒股群組與他及其團隊無關，他們從來沒有這些群組，建議投資者不要胡亂相信。

據悉這類「唱高散貨」的騙案由來已久，推介的股票往往是乏人問津或股權高度集中的股票，取其操控容易。即使不少受害者誤買垃圾股被騙，但多個類似群組仍繼續運作，投資者只能提醒自己便宜莫貪。

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