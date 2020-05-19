傳納斯達克擬收緊上市規則　勢阻中企赴美IPO

外電引述消息報道，美國納斯達克交易所有意修改上市規則，料將令部分中國公司更難在該交易所作首次公開發售(IPO)。

據了解，雖然納斯達克不會在規則中特別提及中國公司，但是次新規定將要求包括中國在內的一些國家，若要在該交易所公開上市，其IPO規模需至少達至2,500萬美元(約1.95億港元)，或市值的四分一。

值得留意的是，2000年以來在納斯達克上市的155家中國公司中，就有40家的IPO募集資金低於2,500萬美元。

分析相信，是次修改規則主要由於對一些中國IPO公司缺乏會計透明度，以及對公司內部對股價影響過大的擔憂所驅動。

事實上，納斯達克去年亦曾公布一些上市限制，試圖遏制中國小型公司赴美上市。由於該些公司的大多數股份都掌握在少數內部人手中，使其股票交易量通常很少，在低流動性的情況下，亦使該些公司難以吸引大型機構投資者，但後者正是納斯達克尋求迎合的對象。

至於上市標準的收緊，亦反映出交易所對中國公司的持續擔憂。於2019年初在美國IPO的瑞幸咖啡，4月突然爆出財務造假的醜聞，驚動投資市場。

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