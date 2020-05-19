【全球攬炒】復甦較預期慢　IMF警告再降經濟預測

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃表示，全球經濟自新型冠狀病毒疫情中完全復甦所需的時間將較最初預期的長，IMF可能會下調2020年本地生產總值(GDP)萎縮3%的預測。

今年4月，IMF已預測全球經濟衰退幅度將是1930年代大蕭條以來嚴重；下月將發布最新預測。奧爾基耶娃表示，全球數據較預期的要差，很明顯需要更長的時間才能完全從這場危機中復甦，但未有給出具體的復甦時間表。

她表示，IMF關注的風險包括復甦期間的高債務水平、赤字增加、失業、破產、貧困和不平等加劇等。但危機亦推動了數字經濟，為提高透明度和在線學習提供了機會，甚至讓小公司有機會進入市場。另外，她敦促七國集團(G7)成員國保持開放的溝通和貿易往來，這個一直是全球經濟增長的支柱。

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