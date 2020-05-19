【專家點評】麥嘉嘉：醫療及生物科技前景可期

美國製藥商Moderna與美國國家衞生研究院合作研發的新冠病毒疫苗在人體首階段試驗結果正面，預計7月開始最終階段測試，消息推動道指收市上升。雖然疫苗短期仍未能推出市場，但美國經濟能否盡快復甦，關鍵在於新冠病毒疫苗何時可推出，預料年底前資金將持續流入生物科技相關行業股份，但此前美股整體走勢仍波動。

根據資金流報告顯示，截至上周三止的一個星期，環球股市繼續遭投資者沽售。整個股票資產基金本周走資466億元，為連續4個星期出現資金淨流出現象，累計金額約2,500億元。中港股票互惠基金及ETF亦走資，四周內資金流走規模約745.5億元，其中上周資金淨流出佔當中272億元。另一方面，世界黃金協會公布，4月份全球黃金ETF總持倉按月增加了170噸，相當於93億美元的淨流入，至3,355噸的歷史新高；總資產管理規模也創下了1,840億美元(約1.43萬億港元)記錄新高。市場預期，在經濟復甦不確定性丶聯儲局低利率環境，以及通脹預期三大利好因素推動下，金價仍維持反覆上升趨勢。

根據美國醫療護理和醫療救助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS)提供的國家醫療支出(National Health Expenditure)數據，2020年美國有關零售處方藥的淨支出為3,587億美元，預計至2028年，數字將升至5,602億美元，複合年增長率為5.73%；2020年保健消費支出淨額為38,235億美元，預計至2028年，數字將升至59,033億美元，複合年增長率為5.58%；2020年保健相關投資總額為1,200億美元，預計至2028年，數字將升至1,805億美元，複合年增長率為5.23%。數據反映美國在醫療相關開支將持續增加，支持藥物研究及開發工作。另外，反映於納指的生物科技成份股表現的纳斯達克生物科技指數(NBI)由三月底位至今反彈約40%，走勢及表現均優於費城半導體指數(SOX)，反映市場看好生物科技板塊多於科技製造板塊。投資者可考慮配置部分資金至醫療及生物科技相關基金，以捕捉長期資產增值。

資料來源︰彭博、申萬宏源投資顧問服務部

申萬宏源投資顧問部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人，並無持有上述股票。)

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