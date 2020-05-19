港股格局：黃耀宗建議追入阿里及港交所

LW GROUP基金經理兼首席投資策略師黃耀宗指，受上述好消息刺激，「唔理傳統指數，熱捧新經濟股」嘅投資方向應該會持續一段時間。而以上三隻同股不同權的股份，他認為阿里巴巴最值博，因其早前受軟銀有意沽售阿里數十億元持股的壞消息拖累，股價落後於其他新經濟股，但自軟銀清楚交代減持交易以預付遠期合約操作，以及其沽貨目的為套現減債及回購，令事件明朗化，阿里股價將有望大漲。他建議投資者於現價追入，未來兩周或見220元。

至於美團點評及小米，他說，股價經已炒上，故短線大升空間有限。他估計，阿里巴巴及美團點評會率先於8月「染藍」，而小米則會留待下一輪納入。他續指，恒指成分股數目沒有硬性規定不可超過50隻，所以預計同股不同股「染藍」時有可能不剔出目前任何成分股，以保留香港原有特色。

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