【大行觀點】花旗：港華燃氣私有化機會微
2020年05月19日 10:55
東網電視更多新聞短片
花旗銀行亞洲公用與清潔能源研究主管及中國股票策略師Pierre Lau發表的研究報告指出，港華燃氣(01083)周一(18日)股價上升11%，主要有外電報道其母公司中華煤氣(00003)或考慮將其私有化，惟他認為此可能性並不大。
報告指出，雖然該行認為港華燃氣的盈利質量高，2020年市盈率7.7倍和市帳率0.6倍的值吸引，並給予「買入」的投資評級，但考慮到以下因素，相信被私有化的機會不大。
首先，作為恒基系公司，過去私有化的案例不見得愉快，就如2002及2005年提私有化恒基發展(00097)都未成功；其次是若恒基系考慮旗下公司私有化，系內的香港小輪(00050)及美麗華酒店(00071)市值更細，日均交易量更少，歷史市盈率更低，私有化的誘因大於港華燃氣；其三，替代性的重組已有助提升港華燃氣的價值，不一定進行私有化；最後，港華燃氣的上市地位亦具價值。
港華燃氣今早(19日)股價持續做好，現升3%，報4.2元。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！