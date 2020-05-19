【大行觀點】花旗：港華燃氣私有化機會微

報告指出，雖然該行認為港華燃氣的盈利質量高，2020年市盈率7.7倍和市帳率0.6倍的值吸引，並給予「買入」的投資評級，但考慮到以下因素，相信被私有化的機會不大。

港華燃氣今早(19日)股價持續做好，現升3%，報4.2元。

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