【藍籌新規】高盛：若阿里美團小米染藍 或吸「金」逾150億
2020年05月19日 10:55
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恒指公司周一(18日)收市後宣布，恒生指數及國企指數未來有條件納入同股不同權及第二上市股份，個別成分股比重上限設定為5%，8月份指數檢討後生效。市場解讀為，最快8月有同股不同權及或第二上市股份「染藍」，大熱之選包括阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及小米集團(01810)。
高盛證券發表的研究報告預計，受上述變動，將有170億美元(折合約1,326億港元)和90億美元(約702億港元)的被動資金分別追隨恒指和國指變化而流入。因此，潛在的恒指和國指納入可能導致分別向阿里，美團和小米注入13億美元(約101億港元)，13億美元(約101億港元)和5億美元(39億港元)的資金，分別需要7個，13個和5個交易日完成購買，這假設了每日購買量佔平均每日交易額(ADT)的三分之一。
該行假設所有同股不同權公司按其自由流通市值納入，恒指在資訊科技和消費方面的備考權重將從9%增加到20%，金融所佔比例會相對減少，從而收窄與標普500(22%)及MSCI中國指數(17%)的距離。
此外，恒指在香港交易所(00388)的的市值/日均成交量比例將從42%/39%增加至46%/ 47%，鞏固其作為香港主要股票基準之一的作用；而中國公司的市值/指數成分股佔比，將由58%/52%上升至61%/58%，反映中國內地對香港資本市場的影響力不斷增加。
不過，鑑於在修正後兩個指數之間的市值有78%的重疊，恒指與國指之間的區別變得愈來愈模糊。
具體上，若未來上述3隻股份成功「染藍」，按模擬恒指權重比例計算，高盛預計三者可吸引逾150億港元的指數基金被動資金流入，詳情見附圖。
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