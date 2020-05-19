【藍籌新規】高盛：若阿里美團小米染藍　或吸「金」逾150億

高盛證券發表的研究報告預計，受上述變動，將有170億美元(折合約1,326億港元)和90億美元(約702億港元)的被動資金分別追隨恒指和國指變化而流入。因此，潛在的恒指和國指納入可能導致分別向阿里，美團和小米注入13億美元(約101億港元)，13億美元(約101億港元)和5億美元(39億港元)的資金，分別需要7個，13個和5個交易日完成購買，這假設了每日購買量佔平均每日交易額(ADT)的三分之一。

該行假設所有同股不同權公司按其自由流通市值納入，恒指在資訊科技和消費方面的備考權重將從9%增加到20%，金融所佔比例會相對減少，從而收窄與標普500(22%)及MSCI中國指數(17%)的距離。

不過，鑑於在修正後兩個指數之間的市值有78%的重疊，恒指與國指之間的區別變得愈來愈模糊。

具體上，若未來上述3隻股份成功「染藍」，按模擬恒指權重比例計算，高盛預計三者可吸引逾150億港元的指數基金被動資金流入，詳情見附圖。

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