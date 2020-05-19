【專家點評】海洋公園仲有得救嗎？美國「MARVEL」有啟示…

最近香港的樂園生死存亡鬧得熱火燎天，當懂得扮鬼扮馬的老外主席離開，交棒給數口何其精的會計師手中，便由十年賺錢變輸錢。究竟是老外行運醫生醫病尾，還是會計師接燙手山芋，是偶然還是必然？

筆者想重溫90年代初漫威(MARVEL)瀕臨破產的一段歷史。漫威是在1939年成立，並由史丹•李手中發揚光大，足以抗衡DC Comics相對單調的英雄。漫威英雄每個有不同性格，有好的一面，也有其陰暗面，個性較立體，讀者可以對號入座。1991年漫威公開招股上市，和其他王朝一樣，最頂峰的時候便埋下崩壞的伏筆。上市後要應付對股東的業績，分開不同的Business Unit和印證「錢多人傻」的道理，過度擴張和作無謂收購是指定動作。

為了挽回爛攤子，找了會計師Ryan入主作主席，精於計算的Ryan最初確能令漫威有所起色，但原來也只是曇花一現，把顧客當作羊牯，一本漫畫有普通版、精裝版、豪華版和鑽石版，揸盡粉絲們的一分一毫，完全埋沒了漫威漫畫成立的初心，把漫威推向破產的邊緣，粉絲離棄他們是理所當然，誰又會喜歡當冤大頭。

這故事和樂園的何其相似，接任者要舉債作擴張，要知道硬件是死物，樂園和漫畫一樣要有人給予靈魂，經營生意是一盤藝術並非純數學，怎樣驅動員工上下一心仆心仆命去解決顧客所需，自然能夠起死回生。漫威可以、Lego可以，樂園也一定可以。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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